Bis der Regen kam, der Tsunami über Tommy einbrach. In dem er fast ertrunken wäre, hätte er am 24. August 2019 nicht den Rettungsanker geworfen. „Da wusste ich – ich schaffe es nicht mehr alleine“, rekapituliert Höller jenen Tag, an dem er sich quasi selbst ins Spital in Eisenstadt einwies. Diagnose: Überlastungssyndrom, mittelschwere Depression.