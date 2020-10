Live dabei sein

Senden Sie Videos oder Fotos von Ihren WIESN-#dahoam-Partys an die Wiener WIESN (auf Facebook, Instagram oder per Mail). Grußbotschaften, beim „Zamsitzen“ dahoam, beim Anstoßen oder beim Mitfeiern - alles ist erlaubt! Die Wiener WIESN will sehen, wie die Zuseher feiern, und zeigt Videos und Fotos live in der Show.