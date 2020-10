Bei den Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um drei Burschen und ein Mädchen. Sie sollen in Lienz in ein Geschäft und in Matrei in mehrere Gebäude eingebrochen haben. „Dabei stahlen sie Bargeld sowie diverse Waren im Gesamtwert eines unteren fünfstelligen Eurobetrages“, so die Ermittler.