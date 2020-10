Das australische Great Barrier Reef, das größte Korallenriff der Welt, hat seit 1995 die Hälfte seiner Korallenpopulationen verloren. Dafür verantwortlich seien der Klimawandel und die damit verbundene Erwärmung der Ozeane, berichten Forscher des ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies in Queensland im Nordosten des Landes. Sie warnen vor unwiderruflichen Schäden an dem empfindlichen Ökosystem.