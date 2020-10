Nach dem herben Rückschlag im Jänner war die Schweizerin am Weg zurück - und dann das: Daniot stürzte beim Slalom-Training auf der Diavolezza. „Bei der 5. Trainingsfahrt saß Aline etwas zu weit hinten. Der Ski fraß sich in den Schnee und es hat sie ausgehebelt“, so Technik-Trainer Alois Prenn gegenüber „Blick“.