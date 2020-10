Verlassen der Insel nur mit fremder Hilfe möglich

Der bemitleidenswerte Spieler ist dazu verdammt, in den Gewässern vor der „Insel der Verdammten“ zu ertrinken und kann sich nur am Friedhof des Eilands wiederbeleben. Eine Abreisemöglichkeit von der Insel ist nach Abschluss der dortigen Aufträge allerdings nicht mehr vorgesehen. Der Spieler steckt in so einem Fall also im neuen Startgebiet fest und kann dieses nur mehr mit fremder Hilfe verlassen - etwa, indem er einen „Game Master“ kontaktiert, die „Ich stecke fest“-Funktion von „World of Warcraft“ verwendet, einen befreundeten Hexer um einen Teleport bittet oder gleich den Charakter löscht und neu anfängt.