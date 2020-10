Es war DAS Tratsch-Thema bei der ORF-Programmpräsentation auf dem Küniglberg in Wien: Rechtzeitig heuer zum Krampus, also am 5. Dezember, wird sich der steirische Charts-Star erstmals mit einer eigenen Show, und das zur allerbesten Sendezeit, in ORF 2 an die Zuschauer und Fans wenden.