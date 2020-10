183 Neuinfektionen in 24 Stunden

„Wir sind wieder in einer schwierigen Situation“, erklärte Platter und nahm Bezug auf 183 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden in Tirol. Sollte diese Entwicklung noch einige Wochen in dem Ausmaß anhalten, wäre man wieder in einer Situation, wie man sie im April gehabt habe, warnte Platter. Österreichweit wurde ein Negativ-Rekord von 1346 neuen Corona-Fälle im 24-Stunden-Vergleich registriert.