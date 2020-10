Viele der langen Einstellungen mit Motivik des Büroalltags erinnert an die Erfolgsserien „The Office“ und „Stromberg“ oder Jacques Tatis Persiflage der Moderne, „Playtime“. Jane soll letztlich eine ebenso emotionslose Arbeitsmaschine wie die Drucker im Büro sein. Es ist die Dichotomie aus Unsichtbarkeit und ständiger Präsenz, die eigentlich ein Widerspruch in sich ist und Jane doch in eine Beobachterposition bringt, der nichts entgeht.