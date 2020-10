Das große rot-weiß-rote Highlight an Spieltag drei der bett1HULKS Indoors in Köln: Dennis Novak, Österreichs zweitbester Tennisspieler, unternimmt heute (2. Partie nach 14 Uhr) seinen siebenten Versuch, erstmals in seiner Karriere ein Viertelfinale bei einem ATP-Turnier zu erreichen. Die Partie gibt es HIER im Livestream! (Hier die Wett-Quoten zum Turnier in Köln!)