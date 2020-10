In Finnland droht Männern in Zukunft womöglich eine Gefängnisstrafe von bis zu sechs Monaten, wenn sie unaufgeforderte Bilder von ihrem Penis, sogenannte „Dick Pics“, an Frauen versenden. Die Regierung möchte das bestehende Gesetz gegen sexuelle Belästigung um die ungewollten Penisbilder erweitern. Bisher war eine körperliche Belästigung notwendig, damit es sich um sexuelle Belästigung nach geltendem Recht handelte.