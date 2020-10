In dem Endzeit-Action-Spektakel „Mad Max: Fury Road“ begeisterte Oscar-Preisträgerin Charlize Theron als die Herrscherin Furiosa. Nun will der australische Kult-Regisseur George Miller mit „Furiosa“ in das „Mad Max“-Universum zurückkehren. Die junge Version der rachebeseelten Kriegerin soll diesmal Anya Taylor-Joy übernehmen, außerdem sind „Avengers“-Star Chris Hemsworth und Yahya Abdul-Mateen II („Aquaman“, „Watchmen“) mit an Bord.