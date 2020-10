Push-Mitteilung direkt aufs Handy

Um die Vereine zu unterstützen, haben Land und Tiroler Fußballverband das Digitalisierungsunternehmen „duftner.digital“ mit der Erstellung einer einfachen Applikation (App) fürs Handy beauftragt. Die neue Fußball-App ist nun fertig. Sie informiert nicht nur über die aktuellen Corona-Regeln, sondern über alle relevanten Themen rund um den Fußball in Tirol. „Die Inhalte sind auf die Rahmenbedingungen in Tirol angepasst – falls sich kurzfristig wichtige Änderungen ergeben, werden diese via Push-Mitteilung an die App-Benutzer aufs Smartphone kommuniziert“, erklärt Firmengründer Dieter Duftner, der die App gemeinsam mit TFV-Präsident Sepp Geisler und LHStv. Josef Geisler vorstellte.