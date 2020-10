Eine Angestellte des Lebensmittelgeschäftes in Gleisdorf verständigte am Montag gegen 19 Uhr die Polizei. Zwei unbekannte Personen, welche in der Vergangenheit zwei Ladendiebstähle begangen hätten, würden sich erneut im Geschäft aufhalten. Polizisten konnten daraufhin diese Ladendiebe im Geschäft antreffen und zum Sachverhalt befragen. Dabei stellte sich heraus, dass die zwei Rumänen auch an diesem Tag einen Ladendiebstahl begangen hatten. Die Beiden wurden zur sofortigen Vernehmung zur Polizeiinspektion Gleisdorf verbracht.