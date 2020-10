Brasilien und Argentinien haben auch ihr zweites Qualifikationsspiel für die WM 2022 in Katar gewonnen. Brasilien setzte sich in Peru 4:2 durch, Argentinien in Bolivien 2:1. Matchwinner für die zweimal in Rückstand gelegenen Brasilianer war Neymar mit drei Toren, zwei davon per Foulelfmeter.