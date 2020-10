Mitten in der Coronavirus-Pandemie sind am Mittwoch eine US-Astronautin und zwei Kosmonauten zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die „Sojus“-Rakete mit Kathleen Rubins und den Russen Sergej Ryschikow und Sergej Kud-Swertschkow hob um 7.45 Uhr MESZ vom Weltraumbahnhof Baikonur in der Steppe der Ex-Sowjetrepublik Kasachstan in Zentralasien ab. Der Flug soll rund drei Stunden dauern. Das Trio wird voraussichtlich bis zum Frühjahr 2021 im All bleiben.