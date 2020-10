Richtig bitter ist die Absage für die Nonntaler. Die Wallner-Truppe hat ohnehin einige Nachtragsspiele zu bestreiten, steht vor einem Monsterprogramm in den nächsten Wochen. Die Kuchler wollten aber keinen in Gefahr bringen. „Das Risiko war uns einfach viel zu groß“, erklärte Kuchl-Coach Mario Helmlinger, der nicht begeistert von seinem Team ist: „Alle wissen, dass sie mit Kontakten aufpassen müssen. Für mich ist nicht verständlich, warum ausgerechnet wir Schuld sind, dass eine Partie abgesagt wird“, nahm er seine Elf in die Pflicht. Auch das Heimspiel gegen Grünau am Samstag ist bereits abgesagt. An eine normale Saisonfortsetzung glaubt Helmlinger nicht.