Löw: EM-Halbfinale bleibt das „Minimumziel“

Nach dem Remis gegen die Schweiz am Dienstag bleibt Löw beim „Minimumziel“ EM-Halbfinale 2021. „Wenn wir zum Turnier fahren, ist immer das Ziel, dass wir so weit wie möglich kommen“, sagte der 60-Jährige in der ARD. Die DFB-Auswahl habe „echt Potenzial, wenn wir da ein paar Dinge korrigieren, können wir uns darauf freuen“. Gegen die Schweiz habe Löw eine „sehr, sehr gute Moral“ gesehen.