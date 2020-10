Nach ersten Analysen in Salzburg wird mittlerweile in 27 Kläranlagen in ganz Österreich getestet. In Kärnten werden in den Kläranlagen Spittal und Villach sowie beim Abwasserverband Wörthersee West Proben gezogen. „Die Proben gehen dann ins Labor nach Innsbruck zur Untersuchung“, erklärt Günther Weichlinger von der Abteilung Wasserwirtschaft im Land Kärnten.