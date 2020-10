Zwei Unentschieden und eine Niederlage - die bisherige Bilanz der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Rumänien. Und auch wenn heute Abend in Ploiesti ein Unentschieden Blickrichtung Platz eins in der Nations-League-Gruppe schon Gold wert sein kann (dann wäre nämlich im November mit zwei Heimsiegen gegen Nordirland und Norwegen alles klar, müsste man auch auf keine Tordifferenz achten), so wollen Kapitän Julian Baumgartlinger und seine Kollegen mehr. Nämlich den Premierensieg in Rumänien!