Gesamtweltcup, Olympia- und WM-Goldene etc. - denken Sie oft an ihre Triumphe?

Interessanterweise nicht. Vielleicht jetzt im Winter wieder mehr. Aber meine Erfolge sind unglaublich. Ich bin einfach nur dankbar. Auch für die Erfahrungen - selbst bei den Verletzungen. Ich konnte aus meiner Karriere so viel für mein Leben schöpfen. Das will ich in Zukunft, ohne schon genaueres sagen zu können, gerne jungen Athleten weitergeben.