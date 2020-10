In einem Nebengebäude einer Gärtnerei im Zentrum von Straßwalchen brach am Dienstag gegen 17.20 Uhr Feuer aus. Die Freiwillige Feuerwehr Straßwalchen rückte mit 90 Mann und allen Löschzügen an. Diese brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Zwei Verkäuferin mussten mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in die Uniklinik nach Salzburg gebracht werden.