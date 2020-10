Auch der blaue oberösterreichische Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner will einen „seriöseren“ Parteiauftritt. Er selbst interessiert sich nicht für den Job des Parteiobmanns, sagt er zur „Krone“. „Die FPÖ muss sich zu einer konstruktiven, seriösen Rechtspartei entwickeln. Das ist in manchen Bereichen gelungen, sonst würden wir ja nicht im Land regieren und - wie zum Beispiel in Wels - Bürgermeister stellen“, so Haimbuchner. Seiner Ansicht nach kann eine rechte Partei mit klaren Einstellungen zu den Themen Heimat, Leistung und Familie durchaus auf 20 Prozent anwachsen.