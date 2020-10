26 Senioren in Wels infiziert

In einem Welser Altenheim sind, wie berichtet, derzeit elf Mitarbeiter und 26 Bewohner mit Covid-19 infiziert. Derzeit gilt diese Lage als stabil. In den oberösterreichischen Schulen wurden erneut 46 Schüler sowie vier Lehrkräfte von 32 Standorten positiv auf Covid-19 getestet. Aktuell sind 1430 Oberösterreicher mit Covid-19 infiziert. 76 Landsleute werden in Spitälern betreut, sieben davon auf Intensivstationen.