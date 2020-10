Die Stadt Salzburg will die Zahl an Veranstaltungen reduzieren. Aufgrund der nach wie vor hohen Covid-19-Zahlen - mit heute Mittag verzeichnete die Landeshauptstadt 130 aktiv Infizierte oder eine 7-Tage-Inzidenz von 65 pro 100.000 Einwohner - wird die Gangart verschärft, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Betroffen sind dabei der Jahreszeit geschuldet vor allem Kulturveranstaltungen und Weihnachtsmärkte.