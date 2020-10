Exportsperre nach Asien

Seit es am 10. September in Deutschland den ersten Fall gab, haben asiatische Länder eine Exportsperre verhängt, dort stauen sich die schlachtreifen Schweine. Mit direkten Folgen für den heimischen Markt: „Aktuell arbeiten die Schlachthöfe in Österreich auf Volllast, wir haben einen ausgeglichenen Markt bei einem unterdurchschnittlichen Preis von 1,50 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht. Aktuell profitieren wir noch davon, dass wir auch für China zugelassene Schlachthöfe aufweisen“, sagt Hiegelsberger: „Ein Fall in Österreich würde ebenfalls in kürzester Zeit dazu führen, dass unsere Exporteure nicht mehr nach Asien liefern dürfen. Deshalb müssen wir für den Ernstfall vorbereitet sein.“