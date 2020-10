„Not more of the same“

Für seine ersten inhaltlichen Eckpunkte knüpfte Faßmann ausdrücklich an das „Pamphlet“ von Informatik-Vordenker Bruno Buchberger an, das unter dem Motto „not more of the same“ steht und über das die „Krone“ bereits ausführlich berichten konnte. Hohe Eigenständigkeit der neuen Institution von alten Uni-Strukturen und konsequente Internationalität von Professoren und Studenten sind Kernpunkte Buchbergers.