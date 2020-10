Ebenfalls neu: Das iPhone 12 hat in allen vier Versionen ein neues Herzstück namens A14 Bionic, das Apple bereits vor einigen Wochen im Zuge der Enthüllung seines neuesten iPad Air vorgestellt hat. Der neue Prozessor soll laut Apple im fortschrittlichen 5-Nanometer-Verfahren gefertigt werden, also viel Power bei niedrigem Verbrauch bieten. Er hat sechs Kerne und soll um ein Drittel schneller rechnen als der A13-Chip aus dem Vorjahr. Auch die Grafikleistung will Apple erheblich verbessert haben, spricht von „Gaming auf Konsolenniveau“.