Tränen beim AMS. Immer wieder ist die Rede von der Corona-bedingten Arbeitslosigkeit. Aber was heißt das, wenn man seinen Job verliert und regelmäßig zum AMS muss, in der - oft enttäuschten - Hoffnung auf einen neuen Arbeitsplatz? „Krone“-Reporterin Anna Haselwanter hat einen Tag bei der AMS-Außenstelle in der Wiener Johnstraße verbracht und schildert in ihrer Reportage in der heutigen Ausgabe der „Kronen Zeitung“ , was sie dort erlebt hat. 15 Minuten haben die Berater dort Zeit für die Kunden, 15 Minuten, in denen Formalitäten, ganze Schicksale, Hoffnungen und Verbitterungen Platz haben müssen. Und wo auch manchmal Tränen fließen. Es sind Schicksale, die wir nicht vergessen dürfen!