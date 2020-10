Der 24-jährige Schwede spielte auch schon in der Champions Hockey League, wo er in 18 Spielen auf ebenso viele Punkte (3 Tore/15 Assists) kam und auch zum MVP nominiert wurde. Bereits morgen wird Alsing in Graz erwartet. Er kann jedoch jederzeit von Ottawa wieder zurückbeordert werden. „Wir freuen uns bereits sehr auf Olle. Er gilt als sehr großes Talent und hat sein Können in den letzten Jahren in Schweden unter Beweis gestellt. Nicht umsonst wurde er von Ottawa unter Vertrag genommen“, sagt 99ers-Geschäftsführer Bernd Vollmann in einem Statement.