Gegen 17 Uhr alarmierte die Nachbarin die Feuerwehr und die Kameraden der Hauptfeuerwache sowie der Freiwilligen Feuerwehr Perau rückten an. „Als wir mit unserem Löschzug am Einsatzort eintrafen, wurde ein Rauchaustritt aus mehreren Fenstern wahrgenommen. Da nicht zweifelsfrei feststand, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten, wurde die Eingangstür gewaltsam geöffnet und ein Atemschutztrupp der Hauptfeuerwache Villach durchsuchte die bereits stark verqualmte Wohnung“, sagt Einsatzleiter Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach.