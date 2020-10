In der aktuellen Saison legte er in fünf Runden mit zwei Toren und vier Assists los - bis zur folgenschweren Szene in Innsbruck. „Es ist wie verhext, aber so ist Hockey. Es war eine Situation, wie sie in jedem Spiel öfter vorkommt“, so der 33-Jährige, der bereits nur nach vorne blickt: „Ich will stärker zurückkommen, in der heißen Phase der Meisterschaft wieder voll mitmischen!“