„Die Zahl der illegalen Migranten in Österreich steigt, deshalb intensivieren wir unsere Zusammenarbeit mit Slowenien“, erklärte Innenminister Karl Nehammer bei einem gemeinsamen Termin mit Sloweniens Innenminister Ales Hojs an der österreichisch-slowenischen Grenze in Spielfeld. Dort zeigten die Einsatzkräfte vor, wie man ab dem nächsten Jahr mit Drohnen Schlepper und illegale Flüchtlinge stellen will.