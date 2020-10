Fast auf den Tag genau ein Jahr ist die „Krone“ mit ihrer Redaktion am Riemerplatz in St. Pölten präsent. Zeit also, gemeinsam mit Lesern und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Bilanz über ein bewegtes Jahr zu ziehen. Im Rahmen einer digitalen Gesprächsrunde haben wir der Landeschefin gestern Leser-Fragen gestellt!