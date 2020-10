Landesweit am stärksten betroffen ist laut bundesweiter Bezirksstatistik nach wie vor die Landeshauptstadt. Knapp 133 Fälle kommen hier durchschnittlich in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner. Vergangene Woche drohte St. Pölten – wie berichtet – sogar die Rotschaltung auf der Corona-Ampel. Damit das Szenario auch weiterhin vermieden werden kann, wurden in Absprache mit dem Landessanitätsstab sowohl die Screenings an Schulen und in Betrieben, aber auch die Überprüfungen zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen verstärkt. Zusätzlich konnte das Contact-Tracing-Team der Stadt um vier Personen erweitert werden.