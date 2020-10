Geschlossen bleiben für zumindest zehn Tage die NMS Großraming und das angeschlossene Poly, weil zehn von 26 Lehrern Covid-19-positiv sind sowie acht Schüler, zwei Mitarbeiter. Ein flächendeckender Test wurde gestern durchgeführt. „130 Schüler wurden in der Schule getestet, 80 weitere und alle Lehrer im Drive In in Waldneukirchen“, sagt Bürgermeister Günther Großauer. „Innerhalb eines Tages hoffen wir auf ein Gesamtergebnis“, meint Direktor Otto Schörkhuber, dessen Schule die erste in OÖ ist, die wegen Corona dichtgemacht wird.