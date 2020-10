Wirbel um Stadtmarketing

Zum bereits zweiten Mal in Folge war die Angelegenheit Stadtmarketing von der Tagesordnung gesetzt worden. Das neue Konzept hätte vorgesehen, dass sich Unternehmen mit vierstelligen Beiträgen in einen Verein einkaufen müssen, um für Konzepte zur weiteren Ausrichtung stimmberechtigt zu sein. „Wer zahlt, schafft an - das wird es mit uns nicht geben“, so Fritz Mayr (FP).