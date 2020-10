„Ein Gesichtsvisier ist eine geeignete und praktische Alternative zum Mund-Nasen-Schutz“, hatte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) im Mai noch klargestellt. Studien zufolge ist das aber längst nicht mehr so, da rund um die Plastikvisiere Flüssigkeiten entweichen können und so das Virus mehr Chancen auf Verbreitung hat. Neben mehreren Verschärfungen überlegt die Regierung deshalb, die Gesichtsschilder speziell in der Gastronomie und bei Jobs mit Kundenkontakt verbieten zu lassen. Wann dies geschehen soll, ist noch unklar.