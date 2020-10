Bleibe-Anreiz per Stipendium

„Dabei sollen sich angehende Medizinerinnen und Mediziner schon während des Studiums dazu verpflichten, danach mehrere Jahre in Österreich versorgungswirksam tätig zu werden“, so FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr und der geschäftsführende Klubvorsitzende bei der ÖVP, Christian Dörfel (Helena Kirchmayr ist in Karenz). Sie sehen Ärztekammer und Sozialversicherungsträger gefordert, einen Bleibe-Anreiz per Stipendium zu schaffen.