Finanzchef Anton Lang zeichnet aber ein noch düsteres Zukunftsszenario: „Auch 2022 wird kein Honiglecken, erst danach geht es bergauf.“ 2024 peile man sogar ein Nulldefizit an. Was für Gelächter in der Opposition sorgte. „Alles Märchen“, rieb sich KPÖ-Mandatar Werner Murgg ungläubig die Augen. Der blaue Finanzsprecher Stefan Hermann ätzte, die Pandemie müsse ständig als Ausrede für die schwarz-rote Misswirtschaft der vergangenen Jahre herhalten. Das „Reparaturbudget“ (© Grüne) fand also durch die Bank oppositionelle Ablehnung.