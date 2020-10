Genau das hat der frühere Spitzenpolitiker stets bestritten. Nie und nimmer habe er 2004 in den Vergabeprozess beim Verkauf der Bundeswohnungen eingegriffen. Nicht er sei es gewesen, der das Anbot der CA-Immo von 960 Millionen Euro verraten habe. Doch für die Staatsanwälte Alexander Marchart und Gerald Denk kommt nur der damalige Finanzminister als Tippgeber infrage. Marchart: „Grasser hat am Anfang der Ermittlungen behauptet, er wusste nichts vom 960-Millionen-Anbot. Am Ende des Verfahrens sagte er, er hat alles gewusst, genauso wie hundert andere Personen. Er ist also vom Nicht-Wisser zum Alles-Wisser mutiert.“