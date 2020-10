Am 29. September waren über die zwei Gesellschaften, die hinter Grieskirchner Bier stehen, das Sanierungsverfahren am Landesgericht Korneuburg eröffnet worden. Probleme hatte das Traditionsunternehmen schon vor Ausbruch der Corona-Krise gehabt, durch enorme Absatzeinbrüche in der Gastronomie wurden diese verschlimmert - dann war der Gang vor den Konkursrichter unumgänglich geworden. Die Finanzierung des Fortbetriebs schafft die Brauerei aus eigener Kraft.