Hütthaler - da denken viele an Fleisch, Wurst und Schinken, die Kunden in den Geschäften des Familienunternehmens oder unter anderem bei Lebensmittelhändler Hofer kaufen können. Was die wenigsten wissen: Die Schwanenstädter stellen auch BARF-Hundefutter her - und zwar für die Marke „Dinner for Wau“.