Für fast alle Schulen in Österreich leuchtet derzeit die von der normalen Regelung abgekoppelte Corona-Ampel Gelb, nur in grünen Bezirken stehen auch die Schulen auf Grün. Obwohl Innsbruck auf Orange steht, gelten daher für die Schulen Gelb-Regeln. Das bedeutet, dass sie für den Präsenzunterricht offen bleiben müssen – Unterricht per Video ist sogar verboten.