Eaton war mit dem britischen Wissenschaftler Anthony Hyman verheiratet und hatte zwei Söhne. Hyman, der als Nebenkläger auftritt, sagte dem MDR am Montag, er werde nicht am Prozess teilnehmen. „Wir leben in einem Rechtsstaat, und es muss einen Prozess geben. Aber das hilft nicht für mich persönlich“, sagte der Wissenschaftler. Seine Frau fehle ihm jeden Tag, es sei „sehr schwierig, ohne sie zu leben“.