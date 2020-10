Nach 13 Fällen verlässt Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits den „Tatort“. Im Juni fiel für ihn die letzte Klappe als tollpatschiger Gruppeninspektor Fredo Schimpf. „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht“, so der 37-Jährige im „Krone“-Gespräch, „man schmeißt ja eine Rolle beim ,Tatort‘ nicht einfach so weg. Am letzten Drehtag waren schon auch ein paar Tränen dabei!“