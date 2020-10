Die Xbox Series S bzw. Series X erscheint am 10. November. Während das potentere Series-X-Modell um 500 Euro bereits fast überall ausverkauft ist, ist die Series S um 300 Euro in vielen Online-Shops noch vorbestellbar. Am 19. November lanciert dann Sony seine PS5 - in einer Variante um 400 Euro ohne Laufwerk und einer Version mit Blu-Ray-Laufwerk um 500 Euro.