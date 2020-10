Im April waren die Experten des Währungsfonds noch davon ausgegangen, dass das österreichische Minus heuer bei sieben Prozent und das Plus im kommenden Jahr bei 4,5 Prozent liegen werde. Auch laut der am vergangenen Freitag veröffentlichten Prognose des heimischen Instituts für Höhere Studien (IHS) und des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) könnte der Wirtschaftseinbruch in Österreich durch die Corona-Krise im heurigen Jahr eine Spur schwächer ausfallen als noch vor einigen Monaten gedacht.