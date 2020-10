Stürmer Huber hatte sich beim Trockentraining am Mittelfuß verletzt, konnte Dienstag das Unfallkrankenhaus wieder verlassen. „Man sieht mich heuer sicher noch auf dem Eis“, hofft der 24-jährige Tiroler das Bein in sechs Wochen wieder voll belasten zu können. Und: „Dass Corona uns die Saison nicht zerstört!“ Seinen Spielelauf in Eishockeyliga (alleine seit 2017 in Salzburg in Folge) musste er abhaken. In einer Saison, die schon mit einer Schulter-Verletzung begann, danach ging ein Puck ins Auge. „Die Pupille ist lädiert.“ Huber bleibt aber positiv, will schon ab Mittwoch seinen restlichen Körper wieder stählen.