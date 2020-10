Die Familie vermutet, dass Kajika in eine verbotene Schlagfalle geraten sein könnte und dort zwei Tage lang qualvoll gefangen war. „Wir verstehen nicht, wer so etwas macht“, sagt Denise. Sie will jetzt alle Tierbesitzer in der Umgebung warnen, hofft aber gleichzeitig auf Hinweise an die Polizei: 059133/10.